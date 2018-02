Eine Bad Dübener Institution: Fleischerei Grabsch wechselt den Besitzer

Bad Düben. Die dritte Generation in der Fleischerei Grabsch in Bad Düben wird die letzte sein. Karin und Hubert Grabsch übergeben Ende Februar ihr Geschäft am Markt 5. Damit endet eine 88-jährige Tradition in der Kurstadt. Doch es geht weiter. Mit Fred Tröbs und Gabor Nyari aus Schnaditz stehen bereits zwei Nachfolger fest, die ab 1. März den laufenden Betrieb ohne Pause übernehmen. Beide betreiben bereits seit zwölf Jahren erfolgreich acht Filialen mit insgesamt 50 Beschäftigten rund um Leipzig.

Es begann im Jahr 1930

Eine historische Aufnahme mit Fleischer Hermann Peter (links). Quelle: Steffen Brost

Eigentlich verdanken Fleischermeister Hubert Grabsch und seine Frau Karin ihren Laden in der Kurstadt einer Skatrunde. Karins Großvater Hermann Peter betrieb vor 1930 eine Lohnschlachterei am heutigen Markt 14, genau auf der gegenüberliegenden Seite der heutigen Fleischerei Grabsch. Damals gingen die Handwerker regelmäßig nach Feierabend zum Skatspielen in den Ratskeller, der heute der Ratssaal im Bad Dübener Rathaus ist. Dort erfuhr Hermann Peter, das am Marktplatz 5 eine Fleischerei verkauft wird. Nach der Skatrunde klopfte er dort an die Tür. Verkäufer und Käufer wurden sich schnell einig und besiegelten ihr Geschäft noch am selben Abend wie damals üblich mit einem Handschlag.

Das Haus wurde vergrößert und ein Laden angebaut. Sohn Hans Peter musste damals mit seinen 13 Jahren schon kräftig mit zupacken und begann später bei seinem Vater eine Lehre. Später ging er auf die Walz und lernte die körperlich schwere Arbeit in Hamburg und Meißen noch besser kennen. „Die Lohnschlachterei war in den dreißiger Jahren kein Zuckerschlecken. Mit heute ist das nicht zu vergleichen. Die geschlachteten Schweine und Rinder fuhr Hermann Peter damals in Hälften zerteilt mit dem Pferdefuhrwerk zum Großmarkt nach Leipzig, wo er sie verkaufte. Doch das bis dahin einträgliche Geschäft wurde immer schwerer, die Gewinne weniger. Also suchte er nach einem weiteren Standbein“, erzählt Karin Grabsch aus der Firmengeschichte.

Sohn Peter übernimmt

Karin und Hubert Grabsch mit den Verkäuferinnen Juanita Mademann, Katrin Grabsch und Christine Sparfeld (von links). Quelle: Steffen Brost

Mit dem Kauf der Fleischerei wurde das Vorhaben schnell umgesetzt. Im Laufe der Jahre übernahm Sohn Hans das Geschäft und arbeitete 35 Jahre in der Branche. In dieser Zeit waren zehn Mitarbeiter beschäftigt und es wurden Lehrlinge ausgebildet. Als privater Fleischerhandwerksbetrieb überlebte das Familienunternehmen trotz schwerer Zeiten.

Schwiegersohn Hubert Grabsch hatte 1978 im Familienbetrieb angefangen und sich zum Fleischer und Meister ausbilden lassen. Seine Frau Karin, eine gelernte Pharmazie-Ingenieurin, hängte dann ihrem Mann und der Familientradition zuliebe in den achtziger Jahren ihren Beruf an den Nagel und arbeitete in der Fleischerei mit.

Bad Dübener stehen Schlange

In den siebziger Jahren der DDR war das Fleisch kontingentiert. Jedes Geschäft erhielt von der damaligen Fleischereigenossenschaft Eilenburg pro Woche nur eine bestimmte Menge an Schweine- und Rinderhälften. „Man musste sich alles gut einteilen. Denn sonst hätte man schon nach zwei, drei Tagen das Geschäft schließen müssen, weil Fleisch und Wurst alle waren“, erzählt Hubert Grabsch. Damals benötigte man fast kein Kühlhaus, weil es nach Feierabend nicht mehr viel zu kühlen gab. Alles was angeliefert wurde, verarbeiteten die Fleischer und verkauften es noch frisch am Liefertag. „Damals gab es fast jeden Tag lange Schlangen vor unserem Geschäft, weil die Bad Dübener begehrte Raritäten wie Schnitzelfleisch kaufen wollten“, so Karin Grabsch. In den achtziger Jahren wurde die Rationierung aufgehoben und jeder konnte so viel verarbeiten wie er wollte.

Am Markt 5 befindet sich seit vielen Jahrzehnten das Fleischeierfachgeschaft der Familie Grabsch. Quelle: Steffen Brost

Dann kam die Wende. Keine einfache Zeit für die Bad Dübener Fleischerfamilie. Denn in den DDR-Jahren waren alle Preise für Wurst- und Fleischwaren penibel vorgeschrieben. Das wurde mit der Wende anders. Jeder Geschäftsinhaber war jetzt für die Preisgestaltung selbst verantwortlich. 1991 übernahm dann Hans Peters Schwiegersohn Hubert das Geschäft samt Belegschaft und stellte sich der freien Marktwirtschaft. Vieles war damals neu. Gut erinnern kann sich Hubert Grabsch noch an die ersten Nachwendejahre. „Das Angebot war plötzlich schier unendlich groß. Es gab nichts, was es nicht gab. Und dann waren die vielen Vertreter für Dekoration, Gewürze, Maschinen und anderes. Die gaben sich damals im Stundentakt die Klinke bei uns in die Hand. Es war eine verrückte Zeit.“ Bis zu 70 Stunden arbeiteten die Grabschs damals.

Begehrte Wurst

Da sich eine Sanierung des alten Wohnhauses einschließlich der Fleischerei nicht mehr lohnte, entstand ein Neubau. In kurzer Zeit wurde das neue Geschäftshaus mit moderner Produktionsstätte hochgezogen. Während der Bauphase lief die Produktion im hinteren Teil des Grundstückes weiter. Verkauft wurde aber vorübergehend in der Konsumfiliale Altstädter Straße. 1994 erfolgte die Neueröffnung.

Die Bad Dübener Wurst von Hubert Grabsch ist bei manchen Einheimischen aus der Region so begehrt gewesen, dass nach dem Wegzug der einstigen Kunden regelmäßig Wurstwaren in Richtung Altbundesländer unterwegs sind. Und auch als Bestechungsmittel werden die Würste eingesetzt. „Ein Bad Dübener war bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Südafrika unterwegs. Mit dem Auto war er zu schnell gefahren und wurde von der Polizei angehalten. Der Bad Dübener hielt den verdutzten Polizisten eine leckere Bratwurst von uns unter die Nase. Die muss so gut gerochen haben, dass die Polizisten ihn ohne Strafe fahren ließen“, erzählt Grabsch.

Haggis für die Highland-Games

Hin und wieder klopfen aber auch Kunden an, die einen besonderen Wunsch haben. So auch Verantwortliche von den bekannten Highland-Games aus Wurzen. Hubert Grabsch sollte den Organisatoren das schottische Nationalgericht Haggis zubereiten. Eine Spezialität aus Lammfleisch, Lamminnereien und Hafer. „Ich habe lange ausprobiert, bis es den Leuten von den Highland Games schmeckte. Seitdem mache ich das einmal im Jahr für diese Veranstaltung“, erzählt der Fleischermeister.

Aber auch privat haben Karin und Hubert Grabsch in ihrem Leben und der 28 Jahre dauernden Selbstständigkeit viel erlebt. In seiner Jugend sollte Hubert Grabsch, wäre es damals nach den Funktionären des DDR-Sports gegangen, eigentlich einmal ein erfolgreicher Kugelstoßer werden. Zehn Jahre, von 1968 bis 1977 trainierte der Bad Dübener in Richtung Weltspitze. Immerhin wuchtete er die 7,25-Kilo-Eisenkugel auf 18,50 Meter und hatte mit dem späteren Olympiasieger Udo Beyer einen prominenten Gegner bei den damals stattfindenden Spartakiaden. Ein Erlebnis, das die Fleischerfamilie nie vergessen wird, ist auch die Lawinenkatastrophe von Galtür im Februar 1999. Dort kam das Ehepaar mit einem blauen Auge davon. Das Dorf wurde bei ihrem Winterurlaub teilweise verschüttet – es war eines der größten Lawinenunglücke in der Geschichte Österreichs und gleichzeitig der Auslöser der größten Evakuierungsaktion mittels Hubschraubern. Über 30 Menschen verloren damals ihr Leben. Die Grabschs wurden von den Rettungsteams erst nach Tagen evakuiert und konnten ihre Heimreise antreten.

Familientradition endet

Mit der Übergabe ihres Geschäftes an die Nachfolger endet nun eine langjährige Familientradition. Doch das Ehepaar hat noch viele Pläne. Hubert Grabsch will alles das machen, was er in den vergangenen 40 Jahren vernachlässigt hat. „Ich will zum Beispiel mit meiner Frau mit dem Fahrrad den Elberadweg fahren, im Sommer zur Leichtathletik-Europameisterschaft nach Berlin und noch die eine oder andere Reise machen“, zählt der Meister auf. Ehefrau Karin will sich vor allem um die vier Enkel ihrer vier Söhne kümmern und endlich die vier Jahreszeiten genießen. „Wir danken unseren Kunden für die jahrelange Treue und ich wünsche mir, dass unsere Kundschaft sich immer gerne an Leberkäs und Holzfällerkümmelwurst a la Grabsch zurückerinnert. Unseren Nachfolgern wünschen wir, dass sie erfolgreich in unsere Fußstapfen treten“, bedankt sich Karin Grabsch.

Von Steffen Brost