Elternprotest in Bad Düben - Solidarität mit Schulleiterin

Bad Düben. Es war eine unwirkliche Szenerie: Eltern stehen leise sprechend in Gruppen zusammen, Schüler versuchen Kerzen trotz des kräftigen Windes zu entzünden, erste Lieder werden angestimmt. Der Pausenhof des Evangelischen Schulzentrums im Dübener Nikolaiviertel wurde ein Tag vor Heiligabend zum Ort einer denkwürdigen Elternversammlung. Dort, wo noch vor wenigen Tagen das bunte Adventgestöber tobte und Dübens kleinster Weihnachtsmarkt beste Stimmung bot, herrscht jetzt betretenes Schweigen. Bei einigen kocht auch Wut hoch. „So kann man uns nicht abspeisen“, sagt ein Vater. „Hatte immer gedacht, an einer christlich geprägten Schule geht man anders miteinander um, Schade“, pflichtet ihm seine Frau bei.

Grund der ungewöhnlichen Versammlung in der Dunkelheit ist die Trennung von der langjährigen Schulleiterin Cordula Nowack, die der Trägerverein Anfang der Woche in einer kurzen Mitteilung bekannt gab. Über die Gründe wurde Stillschweigen vereinbart. Das schürt bei vielen Eltern Unverständnis. Und führt bei einigen zum Gegenteil der beabsichtigen Trennung im stillen Einvernehmen, Gerüchte machen die Runde, darunter auch unsinnige Vermutungen.

Der Elternrat hat anderes im Sinn: Vera Frenkel als Sprecherin an diesem Abend hält keine lange Rede, dankt allen fürs Kommen und betont, dass dieses Zeichen der Verbundenheit und Wertschätzung für Cordula Nowack sehr wichtig sei. Dann werden Lieder gesungen, „Zünd ein Licht an“ oder „Trommle mein Herz für das Leben.“ Weihnachtslieder werden nicht angestimmt, sie hätten nicht gepasst an diesem Vorabend zu Heiligabend, den sich viele anders gewünscht hätten. Anfang Januar soll es nun ein Gespräch von Elternrat und Trägerverein geben. Und dann vielleicht auch ein paar Antworten auf die Fragen, die viele Schüler, Eltern und Freunde dieser so erfolgreichen und angesehenen Schule bewegen.

Olaf Majer