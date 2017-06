Pressel. Am 30. August ist Baubeginn am Schloss Pressel. Bis Anfang August sollen Ausschreibung und Vergabe realisiert sein. Begonnen werde zunächst außen: „Wir müssen erst die Feuerwehr-Zufahrt machen, um die Baustelle nicht zu blockieren, dann wird das Schloss von außen freigelegt, Abwasserleitungen werden komplett neu gebaut“, so Bürgermeister Lothar Schneider (parteilos). Viele Bäume bleiben stehen, einige müssten gefällt werden. Bis dahin muss dann auch das Schloss innen entrümpelt werden. Anwohner hätten bereits ihre Hilfe angeboten. Schneider signalisierte, darauf gern zurückkommen zu wollen. Geplant sei, einen Aufruf zu starten, um Freiwillige zu finden, die mithelfen. „Wir werden dann einen Pool bilden, weil auch klar ist, dass nicht jeder alles kann.“

1,2 Millionen Euro werden verbaut

Die Sanierung des Schlosses Pressel ist ein Dauerbrenner in der Gemeinde. Nach jahrelangem Kampf konnte die Kommune im März einen 917 000 Euro schweren Förderbescheid für das Gebäude, das 1910/11 als Jagdschloss für den Reichstagsabgeordneten und späteren Torgauer Landrat Günther Gereke gebaut wurde, entgegennehmen. Samt Eigenmitteln fließen damit 1,2 Millionen Euro in den Umbau. Neben einem Gereke-Zimmer sollen Räume für Vereine sowie Ausstellungs- und Wirkungsflächen für Heidemaler und Künstler geschaffen werden. Ziel ist, Schloss und Garten als Kunst-Erlebnis-Stätte Dübener Heide inklusive der Parkanlage wiederzubeleben. Der Schlosspark soll als solcher erkennbar, nachhaltig und erlebnisorientiert nutzbar sein mit Biotop, Ruhe- und Aktivbereichen, geplant sind viel Grün statt Beton. Der Springbrunnen wird wieder aktiviert. Der Charakter und das Ambiente des Gebäudes sollen trotz angestrebter Barrierefreiheit und vielfältiger Nutzer-Wünsche weitgehend erhalten werden. So soll die Treppe erhalten werden, das Portal wie zu Gereke-Zeiten wieder entstehen.

Von Kathrin Kabelitz