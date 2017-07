Endspurt beim Gerätehaus-Bau in Tiefensee

Tiefensee. Mitte August ist das neue Feuerwehrgerätehaus im Bad Dübener Stadtteil Tiefensee fertig. In diesen Tagen legt die Firma Garten- und Landschaftsbau Noack bei den Außenanlagen bereits letzte Hand an. Am Freitag wurde beispielsweise großflächig gepflastert. Damit steht der geplanten feierlichen Übergabe des neuen Depots am Sonnabend, dem 26. August, 14 Uhr, nichts mehr im Wege. Das Depot, das auch mit Eigenleistungen der Kameraden errichtet wurde, kostet 600 000 Euro.

Ein Drittel der Bad Dübener Kameraden kommt aus Tiefensee

Aktuell leisten in den Reihen der Bad Dübener Feuerwehr einschließlich der Ortsteile Schnaditz und Tiefensee 92 Kameraden, darunter zwölf Frauen, ihren Dienst. Welche Bedeutung die Wehr in Tiefensee hat, zeigt sich auch darin, dass das Dorf etwa ein Drittel der Aktiven stellt. Die Feuerwehrkameraden, zu denen auch noch sieben Jugendliche zählen, bekommen ordentliche Umkleide- und Sanitärbereiche. Außerdem können die beiden Fahrzeuge jetzt nebeneinander und damit wie vorgeschrieben abgestellt werden. Zudem wird es auch die geforderte Notbeleuchtung, eine Absauganlage und eine Stiefelwäsche geben.

Weitere Depots an der Mulde übergeben

Bereits im Oktober 2015 hatte die Stadt ein neues Feuerwehrgerätehaus im benachbarten Schnaditz eingeweiht. Damit haben die beiden sehr aktiven Stadtteilwehren, die von der Kernstadt durch die Mulde getrennt sind und damit im Hochwasserfall extrem wichtig sind, sehr gute Bedingungen.

In unmittelbarer Nachbarschaft zu Bad Düben entstanden und entstehen zudem zwei weitere Feuerwehrdepots. So ging im Juni im rund sechs Kilometer entfernten Zscheppliner Ortsteil Glaucha ein neues Domizil in Betrieb. Kurz vor der Vollendung steht zudem auch das Feuerwehrdepot in Gruna, das rund zwölf Kilometer muldeaufwärts liegt.

Von Ilka Fischer