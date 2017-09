Erntezeit an der Grundschule in Authausen: Im Hochbeet wächst und gedeiht es

Authausen. In den zurückliegenden Sommerferien bauten die Kinder und Erzieher der Authausener Horteinrichtung ein Hochbeet. „Damit ging für uns ein langersehnter Wunsch in Erfüllung und die Kinder sind begeistert“, erklärt Gerda Kunze. Es gedeihen zum Beispiel Kapuzinerkresse, Erdbeeren und Schnittlauch, und an der Tomatenpflanze werden jetzt immer noch einige Früchte rot. Die Erzieherin ist sich sicher, dass es ein besonderes Erlebnis ist, wenn die Kinder die Pflanzen in die Erde bringen, sie gießen und später ernten können.

Nun stehen die Herbstferien vor der Tür und das Hortteam hat ein tolles Programm vorbereitet. Am ersten Ferientag wird gebastelt. Einen Tag später besuchen die Kinder im Eilenburger Bürgerhaus einen Zirkus und am 6. Oktober wird gemeinsam etwas Leckeres über dem Lagerfeuer gekocht. Außerdem stehen ein Spieletag, ein Sporttag und Drachensteigen auf dem Plan. „Am 12. Oktober geht es zum Spielen und Toben ins Birkenwäldchen und einen Tag später wollen wir mit den gesammelten Naturmaterialien basteln“, weiß Gerda Kunze.

Den Authausener Hort, der sich in der Trägerschaft der Arbeiterwohlfahrt Nordsachsen befindet, besuchen Vorschulkinder und Grundschüler im Alter von fünf bis zehn Jahren.

Von Heike Nyari