Bad Düben. Nordsachsens Landrat Kai Emanuel (parteilos) musste angesichts der Form des professionell aufgeschichteten Erdhügels schmunzeln. „Das erinnert an den Beginn der Spargelzeit.“ Zwölf darin steckende Spaten signalisierten aber auch: Hier geht was los. Genau genommen ist es der Anbau des Heide-Spa-Hotel&Resorts.

Kritischer Stimmen

Aus diesem Grund hatten sich Gesellschafter, Teilhaber, Bauherren und weitere offizielle Vertreter am Montag unweit des östlichen Giebels eingefunden. Der symbolische Akt ist der Start für das Vorhaben, das Hotel um 23 Zimmer, davon 14 Doppelzimmer und 9 Juniorsuiten, zu erweitern. Fast auf den Tag elf Jahre ist es her, seit es solch einen offiziellen Akt einige Hundert Meter entfernt schon einmal gab. Damals steckten die ersten Spaten für den Hotel-Neubau in der Erde, ein Jahr später war Eröffnung. „In der Planungsphase gab es viele kritische Stimmen“, erinnert Geschäftsführer Ole Hartjen an diese Zeit. Die Erfolgsbilanz der letzten Jahre aber haben die Zweifler verstummen lassen. „Wir hatten 2016 eine Auslastung von 75 Prozent und haben mit 32 600 Gästen die bisherige Höchstzahl erreicht.“

83 Prozent Hotel-Auslastung

In diesem Jahr sollen es mindestens 34 000 sein. Mit schon jetzt 83 Prozent Auslastung sei man voll auf Kurs, so Hartjen. Eine Entwicklung, von der die ebenfalls unter Hartjens Leitung stehende Kurbetriebsgesellschaft mit Bad, Sauna, Fitness, Wellness und Beauty sowie Gastronomie und Veranstaltungsbereich aufgrund der bestehenden Synergien durchaus profitieren kann.

Bis Januar soll der 19 Meter lange Anbau fertig sein. So findet sich die geschwungene Flurwand als Gestaltungselement ebenso wieder wie Farben und Möblierung der Zimmer. Juniorsuite mit begehbaren Regenduschen prägen den Erweiterungsbau. Planende und ausführende Firma ist wie beim Neubau das Schkeuditzer Unternehmen Vollack.

Von Kathrin Kabelitz