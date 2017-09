Evangelisches Schulzentrum Bad Düben bekommt eigenen Schulclub am Markt

Bis das alte Gymnasium in der Durchwehnaer Straße in Bad Düben so aussieht, ist es noch ein weiter Weg. Noch lernen die 5. und 6. Klassen in der Gartenschule am Kirchplatz. Übergangsweise wird es jetzt auch einen Schulclub in Räumen am Markt geben.



Quelle: Stelzel-Architekten