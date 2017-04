Bad Düben. Nachdem der Förderverein Evangelisches Schulzentrum Bad Düben schon bei der „Angestupst“-Aktion von LVZ und Sparkasse Leipzig den ersten Platz abräumte, konnten die Kurstädter jetzt den nächsten Geldsegen für ihr Projekt Handels- und Finanzzentrum verbuchen. Die Manfred-Roth-Stiftung der Discounter-Kette Norma spendete 7750 Euro.

Niederlassungsleiter Matthias Lehmann erklärte den Fünftklässlern, dass der 2010 verstorbene Manfred Roth in den 1960er-Jahren das Geschäft seines Vaters zu der weltweit agierenden Ladenkette Norma entwickelt hat. In seinem Testament habe er dann verfügt, dass das Geld in eine Stiftung geht, die die Ausbildung junger Menschen fördert. Der Förderverein Evangelisches Schulzentrum will nunmehr mit der Spende das Thema Wirtschaft in Form eines Ganztagsangebotes in der Schule umsetzen. Die Schüler sollen mit Fachkräften aus Handel, Banken, Verwaltung und Wirtschaft aktiv werden. „Das heißt, sie planen und kaufen ein, kalkulieren, bekommen ein Startkapital, erwirtschaften damit möglichst einen Gewinn “, so Petra Helbing, die das Projekt leitet. Geschaffen werden soll so ein Platz zum Erlangen der Grundlagen der Marktwirtschaft, damit die Schüler einen Einblick in das kaufmännische Berufsleben erhalten. Ziel ist letztlich die Gründung einer Schülerfirma. Um starten zu können, bedarf es einiger Voraussetzungen wie Computer, Software und Grundlagen der Buchhaltung.

Das Evangelische Schulzentrum begann 1999 mit einer Grundschule, arbeitet seit 2007 als Ganztagsschule und wird seit diesem Schuljahr durch eine Oberschule und durch ein Gymnasium mit zwei fünften Klassen erweitert. Zurzeit lernen 178 Schüler in den drei verschiedenen Schularten.

Von Kathrin Kabelitz