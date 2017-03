Über 200 kleine und große Kinder haben am Fasching International in Bad Düben teilgenommen. Diese Party veranstaltete der TV Blau-Gelb 90 gemeinsam mit Partnern. Wer wollte, konnte sein Können an Stufenbarren, Balken und Co. zeigen. Vor allem das Trampolin begeisterte. Und dabei entpuppten sich viele der kleinen und großen Akteure als wahre Talente.