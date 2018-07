Bad Düben

„Wir wollen“, so Bauamtsmitarbeiterin Christiane Schur, „für rund 35 000 Euro die Fassade in einem Teil der östlichen Gebäudeseite und im Bereich der südlichen und westlichen Treppen sanieren.“ Dafür wird, wenn alles klappt, an diesem Freitag ein Schwerlastkran anrücken, der die beiden Treppen wegrückt. Anschließend kann dann die Firma Jespo-Bau den Putz samt Dämmung sanieren.

Die schülerfreie Zeit wird zudem an der Oberschule dafür genutzt, um in einem von insgesamt vier Treppenhäusern die drei Treppenläufe mit neuem Belag samt Rutschschutzkante zu versehen. Außerdem soll, so die Bauamtsmitarbeiterin weiter, ein Klassenzimmer gemalert werden. Zudem bekommt die Altbestandhalle der Turnhalle auf dem Schulcampus an drei Seiten neuen textilen Prallwandbelag.

Die ebenfalls von der Bauverwaltung im Rathaus vorgesehene Renovierung eines Klassenzimmers samt anschließender Garderobe und Flur in der Heide-Grundschule muss dagegen verschoben werden. Denn die beauftragte Firma signalisierte, dass sie für die Arbeiten, zu denen auch das Anbringen von lärmschluckenden Deckenplatten gehören, derzeit keine Kapazitäten frei hat. Dieses Vorhaben wird daher erst in den Oktoberferien realisiert.

Von Ilka Fischer