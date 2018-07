Bad Düben

Währte die Feldbrand-Atempause bei kühlerem Wetter und Regen nur kurz? Die Bad Dübener Feuerwehr musste am frühen Samstagnachmittag wieder zu einem Feldbrand nahe der Kurstadt ausrücken. Am Einsatzort an der Schützenstraße fanden die Kameraden einen 1800 Quadratmeter großen Flächenbrand vor. Aufgrund der Ausdehnung wurde auch noch die Feuerwehr Tiefensee nachalarmiert. Der Einsatz dauerte etwa zwei Stunden.

Von lvz