Bad Düben

Pepe ist stolz wie ein Ritter. Zu einem solchen hat Angela Pietsch von der Bibliothek der Arbeiterwohlfahrt Nordsachsen in Bad Düben den Vorschüler, der mit Schild, Helm und Schwert ausstaffiert auf dem Boden kniet, gerade geschlagen und ihm den Namen von der Bibo-Burg verpasst. Im entscheidenden Turnier-Kampf mit Esslöffel und Kartoffel verteidigt Pepe seinen Erdapfel am heldenhaftesten, seine künftigen Mitschüler der 1. Klassen der Evangelischen Grundschüler sind die zweiten Sieger.

Wie kommt der Ritter in die Rüstung?

Seit einigen Tagen besuchen die Mädchen und Jungen bereits den Hort der Schule und an diesem Ferientag die Bibliothek im Windmühlenweg. Angela Pietsch hat viel Interessantes zum Thema Ritter und Burgen zusammengetragen, entsprechende Bücher wie das „Ritterhandbuch“, „Wie kommt der Ritter in die Rüstung“ oder „Erlebe die Ritter – Hör mal Wissen“ aus den Regalen gesucht, aus denen sie den kleinen Zuhörern vorliest. Pietsch erzählt, dass im Mittelalter jede Menge Kriege geführt wurden, dass das Leben auf einer Burg hart war, dass es viele Dinge, die heute alltäglich sind, damals nicht gab. Auch die Musik klang völlig anders. Wie, ist auf Festen wie Peter & Paul in Delitzsch oder bei Luthers Hochzeit in Wittenberg oder beim Mittelalterspektakel regelmäßig zu hören. Einen kleinen Eindruck verschaffte diesmal der CD-Player mit einem Titel der ostdeutschen Mittelalter-Band Corvus Corax.

Vier Veranstaltungen für Ferienkinder

Insgesamt vier Veranstaltungen für Ferienkinder und Vorschulkinder aus Laußig und Bad Düben hat die Bibo im Juli und August organisiert. Die Ritter waren dabei nur ein Thema, um Haus- und Bauernhofkinder ging es bei der Kita Laußig, Neptun und die Unterwasserwelten bei den Horkindern der Evangelischen Grundschule sowie eine Reise ins Märchenland bei den Spatzenhaus-Kindern.

Autorenlesungen geplant

Die Ferien-Termine sind vorbei, die nächsten stehen an. Für den Herbst sind zwei Veranstaltungen der Schriftstellerin und Illustratorin Susanne Göhlich geplant. Ab Herbst starten für die Dübener Vorschüler wieder die Bibfit-Programme. Im November ermitteln die Drittklässler ihre besten Vorleser.

Von Kathrin Kabelitz