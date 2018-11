Jetzt steht fest, wer für die CDU in Nordsachsen bei der Landtagswahl 2019 ins Rennen geht. Die Christdemokraten haben am Freitagabend in Bad Düben Bernd Merbitz, Jörg Kiesewetter und Sebastian Gemkow gewählt. Sie setzten sich gegen jeweils einen Gegenkandidaten durch.