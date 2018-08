Bad Düben

Im Bad Dübener Kirchenforst standen am Mittwochabend etwa 1200 Quadratmeter Wald in Flammen. Wie die Freiwillige Feuerwehr in Bad Düben informierte, sei der Brand mit mehreren Mehrzweckstrahlrohren über drei Stunden lang bekämpft worden. Eine Wasserentnahmestelle richteten die Einsatzkräfte bei Bundespolizei in Bad Düben ein. Das Feuer loderte im Wald in der Nähe von Söllichau, sodass auch die Feuerwehren Söllichau, Tornau, Bad Schmiedeberg, Kossa, Authausen und Pressel zum Einsatz kamen. Pfarrer Andreas Ohle aus dem Kirchspiel Authausen dankte auf seinem Facebookprofil den Kameraden für ihr professionellen Agieren. Ihnen gebührten Respekt und Unterstützung, so Ohle.

Von LVZ