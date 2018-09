Kossa

In einem Tischlerei-Betrieb in Kossa ist am Montagabend ein Feuer ausgebrochen. Rund 50 Kameraden von Feuerwehren aus Kossa, Authausen, Laußig, Görschlitz, Dommitzsch, Pressel und Bad Düben sind vor Ort, um den Brand unter Kontrolle zu bringen und ein Übergreifen der Flammen auf nebenstehende Gebäude zu verhindern. Eine Familie mit drei Kindern wurde aus einem der Nachbargebäude vorsorglich evakuiert. Wegen der Löscharbeiten musste die Straße zwischen Durchwehna und Falkenberg voll gesperrt werden. Zur Stunde dauern die Rettungsmaßnahmen an.

Die Polizei geht derzeit offenbar von Brandstiftung aus. Näheres müsse aber der Brandursachenermittler feststellen, wenn das Feuer gelöscht ist. Offenbar ist zudem von einem hohen Sachschaden auszugehen. Ersten Angaben zufolge liegt der Schaden in Millionenhöhe.

Von Steffen Brost