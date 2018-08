Bad Düben

Vielen Kameraden der Feuerwehr Bad Düben sah man die kurze Nacht an. Denn gleich zweimal mussten sie binnen weniger Stunden aus dem Bett springen. Eigentlich war an diesem Tag der traditionelle Tag der offenen Tür geplant. Doch bevor der Mutzbraten gegrillt und die kleinen Besucher mit dem Feuerwehroldtimer auf Stadtrundfahrt gehen konnten, rückten die Kameraden in der Nacht zum Sonnabend zu ihren Einsätzen Nummer 67 und 77 aus. Kurz nach Mitternacht brannten zunächst rund 50 Strohdiemen hinter Profiroll. Drei Stunden später ertönten erneut die Sirenen. Diesmal hatten sich aus bislang unbekannte Gründen etwa 5000 Quadratmeter Waldfläche in Richtung Schwemsal entzündet. 83 Feuerwehrkameraden aus Bad Düben, Schnaditz, Tiefensee, Authausen, Löbnitz, Sausedlitz, Delitzsch und Eilenburg waren mit 18 Fahrzeugen bis in die Morgenstunden im Einsatz. „Langsam geht es an die Kräfte. So viele Einsätze hatten wir in den vergangenen Jahren nicht. Allein im Juli brannte es 17 Mal“, sagte Pressesprecher Tobias Volkmann.

Zur Galerie Viele Besucher informieren sich

Trotz der nächtlichen Aufregung wollte man am lange geplanten Tag der offenen Tür festhalten. „Wir haben die Situation dem Fest etwas angepasst. Haben das Programm vor allem für Kinder und Familien geplant. Bleiben aber in Bereitschaft und müssen los, wenn es wieder irgendwo brennt“, so Volkmann weiter. Und so strömten trotz der heißen Temperaturen viele kleine und große Besucher ans Gerätehaus. Der Lieblingsplatz war schnell ausgemacht. Die meisten Bescuher drängelten sich in der schattigen Garage. „Es gibt Bastelstraße, Kinderschminken, Hopseburg, die Jugendfeuerwehr macht Vorführungen und mixt alkoholfreie Cocktails und es gibt Rundfahrten mit dem Oldtimer“, zählte Volkmann auf. Vor allem der Nachwuchs strengte sich an diesem Tag besonders an. „Wir machen hier ein paar Experimente. Zeigen wie man das Kerzenlicht mit Wasser und Backpulver auslöscht. Eine Art Feuerlöscher“, erzählt Oskar Martin. Für alle diejenigen, denen es zu warm wurde, die konnten sich im Feuerwehrspringbrunnen etwas abkühlen. Den schraubten die Jugendlichen aus sämtlicher Feuerwehrtechnik zusammen. Über ein ganz besonderes Dankeschön freute sich Jugendwartin Lydia Haberland. Sie nahm von Mike Kühne 60 nagelneue T-Shirt für den Nachwuchs in Bad Düben, Schnaditz und Tiefensee entgegen. „Wir bedanken uns dafür recht herzlich. Jetzt können wir wieder als einheitliche Mannschaft auftreten“, freute sich die Jugendwartin. Auch zahlreiche befreundete Wehren wie aus Lindenhayn, Authausen und der Region schauten bei den Kameraden vorbei. Zu erzählen hatten alle eine Menge. Denn auch sie mussten in den vergangenen Wochen und Tagen zu zahlreichen Bränden ausrücken.

Von Steffen Brost