Bad Düben

So wie es die Einsatzlage erlaubt, bringen die Kameraden mit ihrem großen Feuerwehrtanker frisches Wasser zu den Bäumen und Pflanzen auf den städtischen Grünanlagen, damit die nicht verdorren.

„Das machen wir zweimal in der Woche. Meistens reichen die 4500 Liter Wasser auf unserem Fahrzeug nur kurz. Oft müssen wir deswegen Wasser aus einen der vielen Tiefbrunnen in der Stadt nachholen“, sagt Tilo Durrey von der Feuerwehr. In dieser Saison haben die Kameraden schon rund 126 000 Liter Wasser auf die Grünflächen gegossen.

In den vergangenen vier Wochen waren die Einsatzkräfte aber vor allem wegen der Feuer gefordert. Sieben Mal mussten sie zu Einsätzen in Wäldern und auf Feldern rund um Bad Düben ausrücken. Der letzte Einsatz war am 14. Juli nahe des Bad Dübener Schützenhauses auf den Muldewiesen.

Von bro