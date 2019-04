Wellaune

Sirengeheul Freitagmittag kurz vor 13 Uhr. Im Waldgebiet Prellheide, zwischen Wellaune und Reibitz, hatten sich aus bisher ungeklärter Ursache rund 1500 Quadratmeter Waldboden entzündet.

63 Feuerwehrleute im Einsatz

Die dicken Rauchwolken konnte man schon von Bad Düben aus sehen. Binnen kürzester Zeit rückten 63 Kameraden der Feuerwehren Bad Düben, Schnaditz, Tiefensee, Löbnitz und Authausen zum Brandgebiet aus.

Zur Galerie Im Waldgebiet Prellheide zwischen Wellaune und Reibitz hat es Karfreitag gebrannt. 63 Feuerwehrleute sind im Einsatz gewesen.

Das war allerdings nur schwer zu lokalisieren, da es sich mitten im Wald befand. An einem Waldweg hatte sich das Feuer derweil schon tief in den trockenen Waldboden und in die Bäume hineingefressen. Die Kameraden bauten eine Schlauchtrasse auf und löschten unter schwerem Atemschutz gleichzeitig an mehreren Stellen. Einige Einsatzfahrzeuge fungierten als Wasserzubringer zwischen einem Löschteich in der nahen Waldsiedlung und dem Brandort.

Spezialtraktor mit Wassertank dabei

Zum Einsatz kam auch ein Spezialgefährt. Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Authausen brachten ihren Spezialtraktor mit seinem riesigen Wassertank mit. Nach rund zwei Stunden war der Brand eingedämmt und der Waldboden so mit Wasser durchweicht, dass ein erneutes Aufglimmen verhindert werden sollte.

Sogar der Feuerlöschtraktor von der Freiwilligen Feuerwehr Authausen mit seinem riesigen Wassertank kam zum Einsatz. Quelle: Steffen Brost

Höchste Waldbrandwarnstufe

In diesem Zusammenhang weisen die Feuerwehr und der Forst nochmals auf die massive Trockenheit in den Wäldern hin. In vielen Regionen herrscht mit der Waldbrandwarnstufe 5 bereits die höchste Stufe. Hier darf der Wald weder betreten noch befahren werden. Außerdem dürfen Forstbehörde und Waldeigentümer den Wald sperren.

Von Steffen Brost