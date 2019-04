Bad Düben

Im Bad Dübener Kurpark wird derzeit gebaut, damit die Feuerwehr im Gefahrenfall den gesamten Standort von Mediclin mit Rehaklinik und Waldkrankenhauses besser erreichen kann.

Wege im Park für Bau teils gesperrt

Parkbesucher in Bad Düben müssen deshalb derzeit im Nordteil des Kurparkes Umwege in Kauf nehmen. Denn hier sind Wege aufgrund der notwendigen Bauarbeiten vorübergehend gesperrt.

Die Feuerwehr soll im Gefahrenfall den gesamten Standort von Mediclin mit Rehaklinik und Waldkrankenhauses besser erreichen können. Quelle: Steffen Brost

Die neue Feuerwehrumfahrung sei eine erforderliche Maßnahme, die in Absprache mit der Feuerwehr durchgeführt werde, erklärt Michael Klein, der Technische Leiter am Mediclin-Standort Bad Düben. „In zwei Bauabschnitten wird eine vollständige Umfahrung für die Feuerwehr eingerichtet, was so bisher nicht möglich war“, erläutert er. Dies geschehe in Abstimmung mit der Stadt sowie dem Bau- und Denkmalamt. Optisch würden die Wege später nicht breiter wirken als bisher. „Der zusätzlich befestigte Randstreifen wird als Schotterrasen ausgeführt und damit später unsichtbar sein. Damit bleibt die Parkanlagenwirkung erhalten“, erklärte Klein.

Bau erfolgt in zwei Abschnitten

Der erste Bauabschnitt dieser Feuerwehrumfahrung vom Waldkrankenhaus bis zum Haus 3 des Reha-Zentrums soll in der Woche nach Ostern abgeschlossen sein. Die Arbeiten im zweiten Bauabschnitt sollen dann in der Woche nach Ostern beginnen und bis Anfang Mai fertig werden.

Von Steffen Brost