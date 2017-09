Finden Bad Dübens Kurkonzerte künftig an der Obermühle statt?

Bad Düben. Wie weiter mit den Kurkonzerten? Diese Frage müssen sich jetzt die Verantwortlichen in der Stadt stellen. Bereits das vorletzte und letzte Konzert wurden ins Museumsdorf Dübener Heide an die Obermühle verlegt. „Der Grund ist, dass das Kurhaus das personelle Problem an den Tagen der Kurkonzerte nicht lösen kann. Es gibt einfach zu wenig Fachkräfte. Selbst bei Aushilfen wird es schwierig. Deshalb mussten schon die beiden letzten Konzerte von der Örtlichkeit her verlegt werden“, sagte Cornelia Richter von der Stadtinformation.

Erst vor ein paar Tagen bedankte sich Bad Dübens Bürgermeisterin Astrid Münster (FWG), das die Museumsdörfler der Konzertreihe eine neue Heimat gegeben haben. Die Premiere am 3. September mit der Band „Original Saaletaler“ war ein großer Erfolg. Viele Bad Dübener und Besucher kamen bei schönem Wetter an die Mühle und genossen den musikalischen Nachmittag bei Kaffee und Kuchen.

Wie es weiter geht, ist noch unklar

Wie es im nächsten Jahr weitergeht, ist noch nicht endgültig geklärt. „Unser Verein ist grundsätzlich bereit, die Kurkonzerte zu übernehmen. Deshalb sollten wir in den nächsten Wochen und Monaten die Problematik diskutieren und zu einer Lösung führen. Es wäre für Bad Düben schade, wenn die Kurkonzerte wieder verschwinden würden“, sagte Klaus Morgenstern vom Verein Museumsdorf. Das sieht Cornelia Richter von der Stadt genauso. „Wir wollen alles Ende September auswerten und dann die nächsten angehen. Wir werden schon eine vernünftige Lösung für alle Seiten finden“ zeigte sich Richter optimistisch.

Das letzte Kurkonzert des Jahres wird am 24. September um 14 Uhr mit dem Duo Holler & Wendel stattfinden.

Von Steffen Brost