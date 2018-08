Bad Düben 13 Aussteller - Firmen werben auf Bad Dübener Jobmesse um Nachwuchs Bock auf Job – Bock auf Bad Düben: Unter diesem Motto hat die Bundesanstalt für Arbeit, das Jobcenter Nordsachsen und die Stadt Bad Düben am Freitag zum zweiten Mal eingeladen.

Hunderte besuchten am Freitag die zweite Jobmesse in Bad Düben. 13 Unternehmen aus allen Branchen präsentierten sich die künftigen Auszubildenden und Jobsuchenden in der Region. Quelle: Steffen Brost