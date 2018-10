Laußig

Tolle Hilfsaktion in Pressel: Zwei Familien aus dem syrischen Aleppo sowie zwei Migranten aus Pakistan unterstützten die Gemeinde Mitte Oktober bei der Umgestaltung des Außengeländes der Kita Wirbelwind ehrenamtlich.

Seit elf Monaten in Laußig

Der 23-jährige Rafi Horo wohnt mit seiner Familie (Mutter, Vater und zwei Geschwistern im Teenager-Alter) seit elf Monaten in Laußig, zuvor lebte die Familie für drei Jahre in Dänemark. Das freiwillige Anpacken gehört für ihn dazu: Bereits in Dänemark arbeitete er ehrenamtlich, auch in Laußig half er bereits an anderer Stelle, Bäume und Blumen zu pflanzen. In Pressel war dagegen die gegenteilige Arbeit gefragt: Stück für Stück entfernten die Freiwilligen kleine Bäume mit der Hand aus dem trockenen Erdreich.

Großer Wunsch: Berufsausbildung

Für seine Zukunft wünscht sich Horo eine Berufsausbildung zum Elektroniker, Mechatroniker oder Informatiker. Seit drei Monaten besucht er bereits einen Deutschkurs, zu Hause versucht er mithilfe von YouTube-Videos weiterzulernen. Noch lieber würde er allerdings im direkten Gespräch mit den Laußigern seine Deutschkenntnisse verbessern – noch fällt die Kontaktaufnahme jedoch schwer. Mit ihrem Engagement in der Kita können sich die Horos und ihre Freunde auch ohne viele Worte tatkräftig einbringen.

Von Maximilian König