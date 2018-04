Folgenschwerer Unfall bei Laußig

Laußig. Der Fahrer (78) eines Opel Corsa musste am Montag gegen 10 Uhr verkehrsbedingt anhalten, dies bemerkte der Fahrer (21) eines VW Caddy zu spät und fuhr auf den vor ihm fahrenden Opel Combo eines 50-Jährigen, welcher wiederum den Opel des 78-jährigen in einen entgegenkommenden Bus schob. Der Fahrer des Opel Corsa und der Unfallverursacher mussten sich auf Grund der Unfallfolgen in ärztliche Behandlung geben. Der Schaden an den beteiligten Fahrzeugen wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Von LVZ