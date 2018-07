Bad Düben Forstlehrlinge - Forstlehrlinge bauen Sitzgruppe in Authausen Im Rahmen einer Kooperation mit dem Verein Dübener Heide waren fünf angehende Forstwirte aus dem Forstbezirk Taura in der Heide aktiv. Im Rahmen ihrer über die Ausbildungszeit bauten sie in Authausen eine Sitzgruppe.

Lehrmeister Philipp Henzschel betreute fünf angehende Forstwirte aus dem Forstbezirk Taura des Staatsbetriebes Sachsenforst, die zwei Wochen lang in der Dübener Heide im Einsatz waren. Am Ende bauten sie eine neue Sitzgruppe am Torgischen Weg in Authausen. Quelle: Bärbel Schumann