Bad Düben

Die Magie der siebten Saite erleben Gäste zur nächsten Veranstaltung „Fermate – Innehalten zum Monatsende“ mit dem „Duo in RE“ am Sonntag ab 19.30 Uhr in der Bad Dübener Stadtkirche St. Nikolai. Anja Engelberg und Premek Hájek präsentieren französische Barockmusik für Viola da gamba, Barockgitarre und Theorbe.

Einladung in die Klangwelt des Barocks

Mit dem charakteristischen Klang seiner Barockinstrumente will das preisgekrönte „Duo in RE“ die Zuhörer in die farbenreiche Klangwelt des Barocks entführen. Die Gäste erleben ein abwechslungsreiches Programm mit Kompositionen der großen französischen Gambisten zur Blütezeit der Viola da gamba in Frankreich: Marin Marais, Antoine Forqueray, Jacques Morel und andere. Neben der Theorbe wird auch die Barockgitarre als Begleitinstrument verwendet. Das Zusammenspiel mit der Gambe entlocke der Gitarre sehr sanfte Farben und bereichere im Gegenzug die Gambenmusik mit spanischem Temperament, heißt es.

Preisgekröntes Duo

„Duo in RE“ ist Preisträger des V. Concorso internazionale di musica antica „Maurizio Pratola“ 2015. Seit sechs Jahren begeistern sie das Publikum im In- und Ausland. Anja Engelberg und Premek Hájek studierten in Bremen, Lyon, Rostock und am Konservatorium in Pardubice und absolvierten Meisterkurse bei namhaften Persönlichkeiten. Zahlreiche internationale Ensembleprojekte, Radio-und CD-Produktionen würden ihre musikalische Kompetenz und Anerkennung belegen.

Der Eintritt kostet 6 Euro, Karten an der Abendkasse

Von lvz