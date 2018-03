Frau meldet Hilferuf eines Kindes: Polizei startet Suchaktion in Bad Düben

Bad Düben. Am Mittwochabend sorgte ein Polizeihubschrauber über Bad Düben für Aufregung. Der kreiste kurz nach 19 Uhr für rund eine Stunde über der Kurstadt. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde mit einer Wärmebildkamera nach einem Kind gesucht. „Wir hatten einen Anruf einer Frau bei der Polizei. Sie gab an, dass sie einen Hilfruf einer kindlichen Stimme aus der Nähe des Kurparkes gehört habe. Daraufhin wurde eine Polizeimaßnahme eingeleitet, die auch den Hubschraubereinsatz zur Folge hatte. Außerdem sind mehrere Streifenwagen im Einsatz. Allerdings liegt bisher noch keine aktuelle Vermisstenanzeige eines Kindern oder anderen Personen vor“, sagte eine Polizeisprecherin am Heide Spa, wo die Maßnahmen zusammenliefen. Im weiteren Verlauf des Abends soll entschieden werden, ob weitere Kräfte, wie die Hundestaffel zum Einsatz kommen sollen.

Von Steffen Brost