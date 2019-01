Bad Düben

Bei einem tragischen Unfall ist am frühen Abend in Bad Düben eine Frau ums Leben gekommen. Gegen 18 Uhr befuhr ein Opel Astra die Schmiedeberger Straße. In Höhe Zufahrt Brunnenstraße (ehemals Aldi) erfasste das Fahrzeug aus bisher ungeklärter Ursache die Fußgängerin. Die Frau, die etwa Mitte 30 sein soll, wurde auf den Fußweg geschleudert und so schwer verletzt, dass sie noch am Unfallort starb.

Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Bad Düben leuchteten die Unfallstelle für den Unfalldienst der Polizeidirektion Leipzig und die Dekra-Mitarbeiter. Die Vollsperrung der Schmiedeberger Straßen dauert bis in die Abendstunden an.

Zum Unfallhergang machte die Polizei noch keine Angaben. Der Unfalldienst der Polizeidirektion Leipzig ermittelt vor Ort. Der Unfallfahrer wurde zur Vernehmung ins Polizeirevier gebracht.

Von Steffen Brost