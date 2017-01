Bad Düben. Die Silvesterparty war gerade mal ein paar Stunden vorbei und das neue Jahr wenige Stunden alt, da öffnete sich das große Holztor der Dübener Obermühle. Denn für alle diejenigen, die ihren Silvesterkater ausführen wollten, hatte das Team um Vereinsvorsitzenden Werner Wartenburger ein besonderes Mittelchen gegen den brummenden Schädel: Rollmops, Fettbemme und Glühwein. Traditionell lädt der Verein Museumsdorf am Neujahrsvormittag zum Katerfrühstück an die Mühle ein. Und das schon zum 14. Mal. Bei blauen Winterhimmel loderten die Feuerkörbe und im historischen Mühlenhaus war ein kleines Büfett mit Fettschnitten und Fischbrötchen aufgebaut. Das nutzten vor allem die Frühaufsteher aus dem benachbarten Hotel, die den ersten Tag im neuen Jahr zu einem ausgedehnten Spaziergang verbrachten und an der Obermühle reinschauten. Das neue Jahr wird für Vereinschef Werner Wartenburger und seine Mannschaft ein ganz besonderes. Denn im Laufe des Jahres soll der Anbau an der Obermühle fertig werden. „Wir hoffen das alles im Zeitplan bleibt und der Geist von unseren vor wenigen Wochen verstorbenen Vereinsmitglied Roland Papert sich darin widerspiegeln wird. Rolands architektonische Ideen und insbesondere sein Gefühl für die Einbindung historischer Bauelemente in die Gestaltung der vielen Gebäude des Mühlengeländes sind prägend für das gesamte Ensemble. Er hat sich damit ein bleibendes Denkmal gesetzt, welches wir nun ohne ihn erhalten und weiter gestalten werden“, so Wartenburger. Trotz der Bauarbeiten wird das Mühlenensemble auch für die Besucher über das Jahr offen bleiben. Offiziell startet das Museumsdorf am 15. April mit einem Frühlingsfeuer in die Saison. Ab Mai bis Anfang Oktober ist dann an jeden Sonntag ab 14 Uhr das Mühlencafé geöffnet. Neu im Programm sind die regelmäßigen Kletternachmittage mit Ingo Prophet. Die Höhepunkte 2017 sind das Konzert mit dem Blasmusikorchester der Bundespolizei, Mühlentag, Sommerkonzert mit der Gruppe Heimspiel, ein Fischfest und das Adventsglühen Anfang Dezember.

Von Steffen Brost