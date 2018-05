Bad Düben

Jeden ersten Sonnabend im Monat bieten von 9 bis 13 Uhr regionale Händler ihre Spezialitäten an. Marktverantwortliche Barbara Paul von der Stadtverwaltung eröffnete den Markttag mit ihrer selbstgemachten Maibowle. „Das machen wir jedes Jahr so. Bevor es losgeht, wird auf das Gelingen angestoßen“, so Paul. Die Besucher konnten aus einer Vielzahl von Angeboten wählen. 14 Händler aus der Region rund um Bad Düben kamen zum Auftakt. Es gab Fisch aus Reibitz, Blumen aus Bad Schmiedeberg, Honig aus Burgkemnitz, Käse aus Haubitz, Tee aus Prettin und Obst und Gemüse aus Bad Düben sowie Kuchen von den Mädchen und Jungen der Heide-Grundschule.

Die Bad Dübener ließen sich gar nicht lange bitten. Bei schönstem Wetter kamen zahlreiche Neugierige. „Ich esse gerne eingelegte Gurken. Hier weiß ich, dass ich immer etwas finde“, sagte die Bad Dübenerin Hannelore Sternickel. Auch Kuchen nahm sie mit nach Hause. Denn zu jedem Markttag bieten in dieser Saison Schulen und Kindereinrichtungen ein Kuchenbüfett an. Diesmal verkauften die Schüler selbstgemachten Kuchen für ihr Musicalprojekt. „Wir sind vom Förderverein und sammeln Geld für das Projekt, das Ende des Jahres in der Schule läuft. Daran nehmen die 60 Mädchen und Jungen der heutigen dritten Klasse teil“, erzählte Susann Schmieder.

Auch Karin und Hubert Grabsch mischten beim Marktvolk munter mit. „Wir haben zwar keinen eigenen Laden mehr, kümmern uns aber um die Suppe des Monates und verkaufen Selbstgemachtes für einen guten Zweck. Heute gibt es passend zur Saison Spargelcremesuppe“, verriet Karin Grabsch.

Theresia Stadler-Philipp hatte indes eine Wander-Glücksbox aus der Dübener Heide dabei. „Darin ist eine Wanderkarte, Kekse, Honig und einiges mehr enthalten. Man kann sie aber auch individuell bestücken“, sagte die Markfrau.

Von Steffen Brost