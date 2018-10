Kossa

Nicht nur das herrliche Herbstwetter, sondern auch der gute Ruf der Märchenwanderungen zogen viele Familien am Wochenende mit ihren Kindern nach Kossa. Dort wurde traditionell das Oktoberfest gefeiert und ab 17 Uhr ging es hinaus in den Märchenwald.

Es dauerte nicht lange, da begegnete die Schar einer Prinzessin, die mit einer großen schönen goldenen Kugel spielte. Sie war so fröhlich sang, bis jedoch ihr Spielzeug in einen Brunnen fiel. Ach, wie weinte das schöne Kind. Plötzlich kam ein Frosch vorbei und alle Kinder riefen „Der Froschkönig“. Er holte die Kugel aus dem Brunnen und am Ende des Märchens stand ein Prinz vor der Prinzessin.

Die Darsteller des Froschkönigmärchens spielten den ersten Akt Quelle: Heike Nyari

Gandalf und sein treuer Ritter führten die Wanderer nun den Waldweg hinauf und plötzlich sahen sie den grauen Wolf. Nur wenige Schritte von ihm entfernt lief das ahnungslose Rotkäppchen. Ach, welch ein Schreck. Nun verfolgten die Gäste gespannt das Märchen bis am Ende der Jägersmann das Mädchen und die Oma rettete.

Ja, sind wir denn im falschen Film? Ein Märchen weiter versuchten der Bauer mit mehreren Helfern sowie mit Katz und die Maus eine große Rübe aus dem Erdreich zu ziehen. Der Wolf kam vorüber, packte mit an und die Arbeit war getan.

Auf dem Heimweg trafen die Kinder auch noch Hase und Igel sowie Schneeweißchen und Rosenrot, bis es schließlich mit beginnender Dämmerung zurück zum Kossaer Bürgerbegegnungszentrum ging.

Von Heike Nyari