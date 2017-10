Frust in Schnaditz wegen gesperrter Straße

Schnaditz. Eigentlich sind es von Bad Düben nach Schnaditz nur rund dreieinhalb Kilometer. Doch wer dieser Tage von der Bundesstraße 2 in Richtung Ortsteil will, muss wegen einer Vollsperrung der Staatsstraße 12 die kilometerlange Umleitung über die B 2, B 183 a, über Wellaune und Löbnitz in Kauf nehmen. Grund ist eine Baustelle an der S 12, wo derzeit eine neue Gasleitung gebaut wird. Mitnetz Gas installiert hier eine neue Hochdruckleitung, mit der das Baustoffwerk Löbnitz ans Netz angeschlossen werden soll. Mitnetz Gas investiert 1,5 Millionen Euro.

Behelfs-Schotter-Straße geht nicht

Bei Anwohnern, die die ausgeschilderte Strecke täglich nutzen oder aber nicht als solche ausgewiesene, aber wesentlich kürzere Strecke über Tiefensee fahren, sorgt das für gehörig Frust und lässt die Frage aufkommen, ob dies nicht zugunsten der Schnaditzer und Tiefenseer hätte anders gelöst werden können, beispielsweise mit dem Bau einer Behelfs-Schotter-Straße, die an der Baustelle vorbei führt? Aufgrund der offenen Bauweise und des erhöhten Aufwandes bei der Errichtung eines Hochwasserschutzdammes der Mulde sei eine Umfahrung aus technischen und wirtschaftlichen Gründen nicht realisierbar gewesen, begründet Pressesprecherin Cornelia Sommerfeld die unpopuläre Maßnahme. Eine Entspannung ist zumindest in Sicht, die Bauarbeiten verlaufen planmäßig: „Die zweiwöchige Vollsperrung der Straße in Schnaditz wird am Freitag aufgehoben.“

Keine weiteren Sperrungen

Für den Netzanschluss des Baustoffwerkes Löbnitz sind danach noch Restarbeiten notwendig, diese sollen dann ohne weitere Straßensperrungen bis Ende des Jahres abgeschlossen sein. Ein Anschluss von Privathaushalten ist bei dieser Baumaßnahme übrigens nicht vorgesehen, da es sich um die Verlegung einer Hochdruckleitung handelt. Während im Bad Dübener Stadtteil Schnaditz bereits Gas anliegt, ist der Stadtteil Tiefensee noch nicht erschlossen.

Von Kathrin Kabelitz