Bad Düben. Der Wechsel ist vollzogen. Nach 42 Jahren als Präsident des Hammermühler Karneval Vereins (HKV) hat Peter Oms das Amt jetzt an seinen Nachfolger Matthias Lachmann abgegeben und wurde zum Ehrenpräsident ernannt. Oms, mittlerweile 72 Jahre alt, will kürzer treten und trotzdem seinem Verein hier und da noch zur Seite stehen. „Ich habe das so viele Jahre gemacht. Jetzt war es an der Zeit, die nächste Generation ans Steuer zu lassen. Ich bin noch im Elferrat und auch diese Funktion bringt während unserer Session einige Arbeit mit sich. Außerdem müssen neue Wege bestritten werden. Dafür bin ich zu alt. Es gibt jetzt ein Medienteam, das sich um die Öffentlichkeitsarbeit kümmert, und die Veranstaltungen noch einmal überdenkt, damit irgendwann mal wieder mehr zu uns kommen“, so Oms weiter.

Lachmann seit 1980 beim HKV

Nachfolger Matthias Lachmann ist 52 Jahre alt und seit 1980 beim HKV. „Zum Karneval bin ich durch meinen Vater Lothar gekommen. Das ist 36 Jahre her. Eigentlich gehöre ich auch schon zum alten Eisen. Trotzdem habe ich mich überzeugen lassen, dieses Amt zu übernehmen. Doch die Fußstapfen, die mein Vorgänger hinterlässt, sind ganz schön groß.“ Und auch die Aufgaben, die vor Lachmann und seinem Team stehen, sind nicht einfach.

Jetzt soll erst einmal die aktuelle Session erfolgreich über die Bühne gebracht werden und danach die Neuausrichtung im Verein beginnen. „Die Bürokratie hat es in sich. Anträge für Geld hier, Abrechnungen dort und woanders die Veranstaltungsplanungen und deren Organisation. Da kommt eine Menge Arbeit auf uns zu“, erzählt Lachmann.

Rückläufige Gästezahlen

Große Sorge machen dem neuen Präsidenten auch die rückläufigen Gästezahlen bei den HKV-Veranstaltungen. Man wolle jetzt auch mehr an die Vereine in der Stadt und im Umland ran. „Zusammenarbeit ist uns wichtig. Wir würden uns riesig freuen, wenn zu unseren Veranstaltungen auch mal Vereine aus der Stadt kommen“, hofft Lachmann.

Der HKV will mit dem Staffelwechsel neue Wege beschreiten, um den Karnavel wieder nach oben zu bringen. Denn die Entwicklung der vergangenen Jahre war keine Erfolgsleiter. Meistens ist das Publikum älteren Datums. Jüngeres kommt selten. Das merken die Karnevalisten jede Session. Lediglich der Weiberfasching ist bislang ein großer Renner mit vollem Haus. Peter Oms kennt die Zahlen und hat sie Jahr für Jahr aufgeschrieben. Im Jahr 2011 kamen noch insgesamt 611 zahlende Gäste in die Galaveranstaltung, Weiberfasching und Kinderkarneval. Ein Jahr später waren es 100 weniger. 2014 dann einer kleiner Lichtpunkt: 605 Eintrittskarten wurden verkauft. Ein Jahr später kamen dann wieder nur 512. Der Tiefpunkt scheint 2016 gewesen zu sein. Keine 400 Eintrittskarten wurden unter die Leute gebracht. Und dabei haben die Narren schon an den Örtlichkeiten gekürzt. Nach jahrelangen Auftritten im „Schützenhaus“ in Bad Düben suchten sie sich vor über zehn Jahren das Heide Spa als neue Narrhalla aus. Doch schnell stellten die Narren fest, dass das Objekt viel zu groß ist. Mittlerweile schunkeln sie nur noch zweimal in Glaucha und einmal in der Bad Dübener Mehrzweckhalle. Dazu kommen Kinderkarneval und Weiberfasching im Heide Spa.

Oms vermutet, dass es nicht am Programm liegen kann. Vielmehr sei es die aktuelle Generation. „Die Älteren kommen noch, aber die nächste Generation scheint eher ein Faschingsmuffel zu sein.“ Dem will sich der Nachfolger stellen. Lachmann und der HKV-Tross wollen jetzt Schritt für Schritt den Karneval aus der Krise führen. „Wir werden alles dafür tun“, blickt der neue Präsident optimistisch in die Zukunft.

Von Steffen Brost