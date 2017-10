Funken fliegen an der S 12 bei Bad Düben

Schnaditz. Funken fliegen an der Staatsstraße 12 zwischen Bad Düben und Schnaditz. Holger Zober von dem Unternehmen Diringer & Scheidel schweißt Teile der insgesamt 5,6 Kilometer langen Hochdruckleitung zusammen. Mit dieser, so war aus der Pressestelle von Mitnetz-Gas zu erfahren, kommt das Baustoffwerk Löbnitz ans Netz. Immerhin rund 1,5 Millionen Euro investiert Mitnetz-Gas. Vor Ort erklärt Maschinist Stefan Grolms: „Wir sind gerade dabei, die Leitung, die einen Durchmesser von 150 Millimetern hat und einen Druck von 22 bar aushält, zusammenzuschweißen.“ An den Stellen, wo später der Ringdeich hinkommen soll, werde sie aus Sicherheitsgründen dann noch mal vor Ort geröntgt, um ganz sicher zu gehen, dass sie auch dicht ist. „Ansonsten“, so ergänzt sein Kollege Daniel Rabe, „machen wir das eigentlich nur in Häusernähe.“

Baustoffwerk wird angeschlossen

Die Arbeiten selbst laufen planmäßig. Noch bis zum kommenden Freitag, so verlautete von Mitnetz-Gas, bleibt die Staatsstraße 12, die von Bad Düben über Schnaditz und Tiefensee bis nach Löbnitz führt, voll gesperrt. Die restlichen Arbeiten, die für den Netzanschluss des Baustoffwerkes Löbnitz notwendig sind, sollen dann ohne weitere Straßensperrungen bis Ende des Jahres abgeschlossen sein. Ein Anschluss von Privathaushalten ist bei dieser Baumaßnahme aber nicht vorgesehen, da es sich um die Verlegung einer Hochdruckleitung handelt. Während im Bad Dübener Stadtteil Schnaditz bereits Gas anliegt, ist der Stadtteil Tiefensee noch nicht erschlossen.

Von Ilka Fischer