Bad Düben

Unter dem Titel „Urban Gardening geht aufs Land“ sind im vorigen Jahr in der Dübener Heide Flächen und Unterstützer gefunden worden, die sich in dem Projekt engagieren. Eine Fläche ist der Gemeinschaftsgarten am Wasserturm in Bad Düben, gegenüber vom Bahnhof. Dort findet am 1. Mai von 12 bis 16 Uhr ein Einweihungsfest statt, teilte Projektleiter Torsten Reinsch mit.

Imbiss und Kompost-Workshop

Los geht es mit einem Mittagsimbiss, bevor gegen 12.45 Uhr das Projekt „Urban Gardening geht aufs Land“ und der Gemeinschaftsgarten vorgestellt werden. Außerdem kann der Wasserturm besichtigt werden. 13.30 Uhr beginnt der Kompost-Workshop mit Referentin Freya Hörnig. Die Expertin führt in die Grundlagen der Kompostierung, Einrichtung bzw. Fertigstellung einer Kompoststelle ein. Gegen 15.30 wird zu Kaffee und musikalischer Einlage mit dem Dübener Kantor Norbert Britze am Akkordeon/Piano geladen. Danach dürfen die Gäste fröhlich weiter gärtnern und feiern.

„Unser Gewächshaus bietet uns auch bei weniger gutem Wetter Regenschutz. Je nach Wunsch können wir einen zum Garten-Thema passenden Film im Gewächshaus anschauen“, sagt Torsten Reinsch. „Wir freuen uns über Ihr Kommen und hoffen, viele neue Mitgärtner für die Gestaltung des Gartens und der Pflege der Beete zu gewinnen.“

Zwei Gemeinschaftsgärten in der Heide

Unter dem Titel „Urban Gardening geht aufs Land“ läuft seit März 2017 im Naturpark Dübener Heide das für zwei Jahre vom Bundesministerium für Landwirtschaft und Ernährung geförderte Gemeinschaftsgartenprojekt. In diesem Projekt wird erprobt, ob und wie sich die städtischen Erfahrungen des Gemeinschaftsgärtners in den ländlichen Raum der Dübener Heide übertragen lassen. Ein weiterer Gemeinschaftsgarten befindet sich bei Kemberg in der Gniester Schweiz.

Die Projekteilnehmer haben bereits Exkursionen und verschiedene Workshops durchgeführt. Unter anderem wurden Hochbeete gebaut, ein altes Gewächshaus ab- und wieder aufgebaut, Salate, Kräuter, insektenfreundliche Wildhecken gepflanzt, Kartoffeln geerntet sowie eine Komposttoilette gezimmert.

Weitere Infos zum Projekt finden Sie im Internet: www.naturpark-duebener-heide.com/gardening

Von LVZ