Glasfaser für Bad Düben? Bisher haben 15 Prozent der Bürger Ja gesagt

Bad Düben. Hat Bad Düben Bock auf Glasfaser? Wenn 40 Prozent der Einwohner der Stadt und im Ortsteil Hammermühle bis 6. Februar ihr Interesse bekunden, baut die Deutsche Glasfaser GmbH das Netz kostenlos aus. Ende 2018/Anfang 2019 wäre dies verfügbar, zeitnah würde dann das Thema Ortsteile angepeilt, so Regional-Manager Michael Kölling. Knapp drei Wochen vor dem Stichtag liegt die Nachfrage-Quote bei 15 Prozent. Michael Kölling räumt ein, dass er „sich diesen Wert höher gewünscht hätte“. Erfahrungsgemäß würde in den letzten Wochen die Bereitschaft ansteigen, würden sich bisher Unentschlossene für Glasfaser entscheiden. Überzeugungsarbeit will das Unternehmen am Samstag leisten. Dann gibt es in der Mehrzweckhalle von 14 bis 18 Uhr einen Glasfasertag, der Interessierte zu Tarifen und Technik informiert und gleichzeitig Bürgerfest ist. So tritt die Formation zone one auf, gibt es einen Glasfaser-Talk, können Kinder auf einer Baustelle aktiv sein. An der Gesprächsrunde wird auch Bürgermeisterin Astrid Münster (FWG) teilnehmen. Sie zeigte sich angesichts der bisherigen Nachfrage überrascht, geht aber fest davon aus, dass Düben bis 2020 über ein Glasfasernetz verfüge, das bis ans Haus reiche.

Kommune steht dahinter

Dass die Stadt offensiv für das Glasfaser-Projekt wirbt, hat auch zu Nachfragen von Lesern geführt, ob dies mit Blick auf Werbung legitim sei. Der Ausbau von Hochgeschwindigkeits-Breitbandnetzen gehöre zur infrastrukturellen Grundversorgung einer Kommune, heißt es aus dem Kommunalamt. Der Ausbau könne über einen öffentlichen oder privaten Träger betrieben werden. Multiplikatoren, u.a. Stadträte und Bürgermeisterin, seien mit dem Kooperationsvertrag mit der Deutschen Glasfaser GmbH verpflichtet, den Prozess aktiv zu begleiten.

Landkreis plant ebenfalls

Derweil drückt auch der Landkreis aufs Internet-Tempo, will bis Ende 2020 schrittweise alle Kommunen plus Ortsteile ans Netz bringen. Dies gilt im Fall eines Falles auch für Bad Düben. Die Ausschreibung sei technik-neutral erfolgt, so Landrat Kai Emanuel (parteilos), bis 9. Februar müssen Angebote vorliegen.

Von kathrin kabelitz