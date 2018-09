Görschlitz

Es hat sich mittlerweile zu einer schönen Tradition in Görschlitz entwickelt, dass der örtliche Förderverein zum Gerätehausfest einlädt. Hervorgegangen aus dem einstigen Schwarzbachpokallauf gilt der Tag heute als Fest für Generationen, der mit einem musikalischen Familiennachmittag startet.

Pfarrer dankt für Einsatz

Doch zunächst fand Pfarrer Andreas Ohle ein paar einleitende Worte, in dem er das Engagement von Verein, Feuerwehr und Kirche lobend erwähnte. Menschen, die im Ort aktiv sind und sich einbringen, halten das Dorfleben am Laufen und sorgen dafür, dass man zusammenkommt und gemeinsam etwas erlebt, ist sich Andreas Ohle sicher. Einen besonderen Dank sprach er den Kameradinnen und Kameraden aus und erinnerte daran, dass die Feuerwehren von Görschlitz und den umliegenden Orten in diesem Jahr wegen der anhaltenden Trockenheit sehr oft zu Einsätzen ausrücken mussten. Die Floriansjünger, wie sie auch gern genannt werden, kommen, wenn andere flüchten und stehen zur Seite, wenn andere hilflos sind. Er wünschte nun allen ein gutes Fest.

Fichtbergmusikanten spielen auf

Den Anfang machten auch in diesem Jahr wieder die beliebten Original Fichtbergmusikanten aus dem Nachbarort Pressel, die im Festzelt einen bunten Reigen von Polka, Märschen und Gassenhauer zu Gehör brachten. Eine gute Stunde lang sorgten sie für Stimmung, ehe sie von den tanzenden Mädchen des Sportvereins Laußig abgelöst wurden. Es waren die Little Funky´s und die Fresh Funky´s, die nun für gute Laune sorgten und mit viel Beifall vom Publikum belohnt wurden. Am Abend lud DJ Kult zum Tanz bis in die frühen Morgenstunden.

Die Görschlitzer sind wie die Ortsfeuerwehren Laußig, Pristäblich, Authausen, Kossa, Pressel und Gruna Teil der Laußiger Gemeindefeuerwehr.

Von Heike Nyari