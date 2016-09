Görschlitz. Wegen eines Waldbrandes an der Ortsverbindungsstraße Görschlitz – Laußig mussten am Mittwochnachmittag mehrere Feuerwehren ausrücken. Vor Ort fanden die Einsatzkräfte unter anderem von den Wehren aus Laußig, Pristäblich, Görschlitz, Kossa, Pressel, Authausen, und Bad Düben ein Feuer vor, das sich bereits auf einer 8000 Quadratmeter großen Fläche ausgebreitet hatte. Zur besseren Wasserversorgung forderte der Einsatzleiter das Tanklöschfahrzeug aus Tiefensee sowie ein weiteres aus Eilenburg nach. Mit insgesamt 8 C-Rohren konnte der Brand schließlich unter Kontrolle gebracht werden. In Nordsachsen herrscht derzeit noch immer die höchste Warnstufe 5, die Gefahr für Waldbrände gilt als sehr hoch. Für Freitag wird eine leichte Entspannung erwartet. Prognostiziert ist dann die Warnstufe 3 – mittlere Gefahr.

Von ka