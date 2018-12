Wellaune

Mit seinem Namen verheißt er fast schon Idylle in der Dübener Heide, doch darum geht es keineswegs: Denn beim Bebauungsplan Obere Steinäcker ( Wellaune/Waldsiedlung) handelt es sich um ein zehn Hektar großes Gebiet im Bad Dübener Ortsteil Wellaune, in dem die Sauenhaltung Thierbach GmbH ihren Sitz hat. Mit der Aufstellung des Planes soll abgesichert werden, dass die in dem zehn Hektar großen Gebiet befindliche Sauenzucht nicht größer werden kann. Am Donnerstagabend hat der Stadtrat den Abwägungs-Beschluss über die eingegangenen Hinweise und Bedenken der Träger öffentlicher Belange gefasst. Die Verwaltung wird nun beauftragt, den Bebauungsplan zur Genehmigung beim Landratsamt Nordsachsen einzureichen. Die geplante Modernisierung samt dazugehöriger Ferkelaufzuchtplätzen, Stallgebäude und Nebenanlagen kann somit nur im vorhandenen Bestand erfolgen.

Die Stadt begründete die Aufstellung des Planes unter anderem mit städtebaulichen Gründen und damit, dass eine Erweiterung der Anlage dem Ansinnen der Stadt hinsichtlich der Entwicklung des Tourismus und des Kurbetriebs widersprechen würde. Laut Planung werden die vorhandene Stallanlage sollen daher als Sondergebiet Sauenzucht und die landwirtschaftlichen und nicht bebaubaren Nutzflächen als solche festgesetzt.

