Gruna

Der Hochwasserschutz in Gruna, aber auch in Laußig und Mörtitz, hat sich weiter verbessert. Sowohl der Ringdeich um das Fährhaus Gruna, der im Sommer aus naturschutzrechtlichen Belangen kurz vor der Fertigstellung unvollendet bleiben musste, als auch die insgesamt acht Kilometer lange Deichstraße von Laußig über Gruna bis nach Mörtitz ist nun komplett fertig gestellt. „Die Projekte sind jetzt abgenommen“, informierte Stefan Hain, der zuständige Projektleiter der Landestalsperrenmeisterei Rötha. Lediglich die ordentliche Begrünung der Deiche werde nun innerhalb der zweijährigen Entwicklungspflege erfolgen.

Es handelt sich dabei um zwei Vorhaben, die sich der Freistaat Sachsen insgesamt rund elf Millionen Euro hat kosten lassen.

Siel in Laußig wartet als nächstes

In Laußig wartet als nächstes Projekt noch das 2013 zerstörte Siel Wallgraben inklusive Rückbau der Spundwand und Instandsetzung des Deiches in diesem Bereich. Die Arbeiten werden im ersten Quartal 2019 ausgeschrieben und sollen dann ab September umgesetzt werden. Unmittelbar daneben wird dann noch ein Auslaufbauwerk mit zwei jeweils sieben Meter großen Stemmtoren errichtet. Dieses rund 1,5 Millionen Euro teure Projekt befindet sich allerdings erst in der Planungs- und Genehmigungsphase. Für das Auslaufbauwerk, mit dem das bei einem extremen Hochwasser (statistisch alle 50 Jahre) über die Deiche strömende Wasser wieder abgeleitet werden kann, gibt es aber noch keinen konkreten Bautermin.

Ringdeich in Gruna steht weiter in der Warteschleife

Das gilt auch für den Ringdeich Gruna, der das 180-Einwohner-Dorf selbst vor einem sogenannten Jahrhunderthochwasser schützen soll. Hier werden derzeit die Genehmigungsunterlagen überarbeitet. Insbesondere geht es dabei um umfangreiche nachgeforderte naturschutzfachliche Unterlagen. Die Gesamtunterlagen sollen nun im zweiten Quartal 2019 erneut eingereicht werden.

Von Ilka Fischer