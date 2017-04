Gruna. Die historische Radfahrerkirche Gruna soll komplettiert werden und nach über 70 Jahren wieder eine Turmuhr erhalten. Das ist das ambitionierte Ziel von Rico Nauditt. Der 35-Jährige wohnt und arbeitet im Muldedorf und forscht seit vielen Jahren in der Historie des Laußiger Ortsteiles. „Im zweiten Weltkrieg wurde unsere Dorfkirche stark beschädigt. Während die Kirche wieder aufgebaut wurde, wurde die Turmuhr bis heute nicht wieder eingesetzt. Dafür fehlte das Geld. Das 500-jährige Reformationsjubiläum möchten wir zum Anlass nehmen, unser kleines Gotteshaus zu komplettieren. Damit würde der Ortskern von Gruna seine finale Aufwertung bekommen“, so Nauditt. Die Turmuhr stehe schon lange Zeit auf seiner ToDo-Liste: „Ein ausschlaggebender Punkt war, dass mich Michael Seidel aus Bad Düben nochmals darauf aufmerksam machte, als er zusammen mit Axel Mitzka auf der Mulde entlang paddelte und eine Uhr am Turm vermisste“, erzählte Nauditt.

Der gelernte Koch begann mit Gesprächen und Anträgen für Fördermittel. Mittlerweile stehen die Auftragnehmer fest, die ersten Angebote liegen auf dem Tisch. Insgesamt sind für Zimmerer- und die Elektroarbeiten sowie die neue Uhr, die in alle Himmelsrichtungen die Zeit anzeigen soll, rund 22 000 Euro erforderlich. Gleichzeitig soll das Geläut, das sich im Turm befindet, wieder angeschlossen und in Gang gebracht werden.

Damit die Gelder vom Denkmalschutz fließen können, benötigt man rund 5000 Euro an Eigenmitteln. Die sollen jetzt durch eine Crowdfunding-Aktion zusammengebracht werden. Mit der Methode der Geldbeschaffung lassen sich Projekte, Produkte, die Umsetzung von Geschäftsideen und vieles andere mit Eigenkapital in Form von Darlehen oder stillen Beteiligungen realisieren. „Wir hoffen, die Mittel innerhalb von 50 Tagen zusammenzubekommen. Außerdem stehen wir mit dem Kirchenrat in Gruna, dem Pfarramt Sprotta, dem Kreiskirchenrat Eilenburg, dem Verein Dübener Heide und der Gemeinde Laußig in Gesprächen, die uns bei diesem Vorhaben finanziell unterstützen wollen“, so Nauditt.

Das Projekt „Kirchturmuhr Gruna – Es wird Zeit“ findet man unter www.kisskissbankbank.com. Dort meldet man sich an und setzt seine Spende ein. Sollte die Summe von 5000 Euro bis zum Ablauf der 50 Tage nicht zusammenkommen, bekommt jeder sein Geld zurück. „Jede Spende hilft. Egal, ob 5 oder 500 Euro. Alles bringt uns dem Ziel näher“, hofft Nauditt. Aktuell sind 190 Euro da. Noch sind 44 Tage Zeit. Alle, die das Projekt unterstützen bekommen danach ein kleines Dankeschön. Dafür haben Nauditt und seine Mannschaft kleine Geschenke zusammengestellt. Für 110 Euro und mehr gibt es eine historische Postkarte, ab 20 Euro eine geführte Wanderung durch Gruna, für 50 Euro erwartet den Spender eine Minikreuzfahrt über die Mulde und für 100 Euro gibt es einen gemütlichen Umtrunk samt Einblick in die Dorfgeschichte. Ab 250 Euro wird der Spender in der Dorfchronik verewigt und ab 500 Euro laden wird der Spender zu „Luthers Tafeley“ in das Fährhaus eingeladen.

Von Steffen Brost