Bad Düben

Die neue Breitwellenrutsche ist da im Bad Dübener Natursportbad. Mit einem riesigen Kran wurden am Mittwoch die verschiedenen Einzelteile abgeladen und dann Schritt für Schritt in das Fundament verschraubt. Die beiden Hauptteile sind vor Ort miteinander verschweißt worden. Parallel dazu erfolgte der Anschluss ans Wassernetz. Denn während man rutscht, läuft die ganze Zeit Wasser von oben nach unten.

Zur Galerie Impressionen vom Aufbau der neuen Breitwellenrutsche im Natursportbad in Bad Düben. Mit einem riesigen Kran wurden die Einzelteile abgeladen und dann Schritt für Schritt in das Fundament verschraubt. Die beiden Hauptteile wurden vor Ort miteinander verschweißt.

Der finale Spaß endet nach gut 20 Metern in einem großen Auffangbecken am Boden. 22 Meter lang, vier Meter hoch und drei Meter breit ist die neue Hauptattraktion des Edelstahl-Rutschenherstellers Atlantics. Das Döbelner Unternehmen bekam den Auftrag für die Rutsche. Das Unternehmen baut weltweit Attraktionen aus Edelstahl in Freizeitparks, Bädern und Einkaufszentren.

In fünf Wochen ist Eröffnung

Auch ansonsten läuft es gut im neuen Natursportbad im Bad Dübener Ortsteil Hammermühle. Muss es auch, denn in fünf Wochen will die Stadt das neue alte Freibad feierlich wiedereröffnen. Vor zwei Wochen wurden die acht Campingfässer auf dem Gelände aufgebaut. Nun stehen bis zur Eröffnung noch jede Menge kleine und große Baustellen an. „Wir arbeiten mit Hochdruck an der Fertigstellung. Alles wird ziemlich knapp werden. Wir hoffen, dass alles bis zur Eröffnung fertig ist“, sagte Planer Sergej Stürmer.

Rasen soll nun wachsen

Größtes Problem ist der Rasen des Badgeländes. Große Teile des Areales wurden bereits abgesperrt, Rasen ist angesät. Der braucht einige Wochen, um zu wachsen. Dazu benötigt er viel Sonne und Wasser. Während die Sonne in den nächsten Tagen ganze Arbeitet leistet, wird mit Wassersprengern fürs notwendige Nass von oben gesorgt. „In der ersten Saison wird es sicherlich kein englischer Rasen sein. Aber wir werden eine Liegefläche für die Gäste haben“, erklärte Stürmer. Indes laufen in den Wasserbecken die letzten Säuberungsarbeiten, um bald die erste komplette Füllung vornehmen zu können. „Die Wasseraufbereitungsanlage ist geprüft und kann in Betrieb genommen werden. Parallel laufen die Bauarbeiten an den Funktionsgebäuden sowie im Landschaftsbau auf dem Gelände“, erläuterte Stürmer.

Weitere Spenden für die Rutsche

Für die Rutsche werden übrigens weiter Gelder gesammelt. Die Stadtrats-Fraktion der Partei Die Linke hat jetzt 150 Euro gespendet. Die Schüler der Oberschule veranstalten am 14. Mai einen Sponsorenlauf. Einen Teil des Erlöses geht an die neue Bad-Attraktion.

Wer will zur Einweihung rutschen?

Die Eröffnung des Bades erfolgt am 24. Mai, 14 Uhr. Kurz darauf dürfen zehn Kinder als erste rutschen, sie werden ausgelost. Bewerben können sich Mädchen und Jungen bei der Stadtverwaltung Bad Düben mit einem kleinen Gedicht von maximal vier Zeilen. Bewerbungen an: Stadtverwaltung Bad Düben, Büro Bürgermeisterin, Markt 11 oder per Mail an: stadt@bad-dueben.de

Von Steffen Brost