Bad Düben

Matthias Binder und Mirko Schönitz von der Firma Bau- und Haustechnik vollenden derzeit die Arbeiten an den barrierefreien Buswartestellen im Bad Dübener Ortsteil Hammermühle.

Wie andere Kommunen auch baut die Stadt seit 2015 Bushaltestellen barrierefrei um. Nach den Busstopps in der Gustav-Adolf-Straße und am Paradeplatz 2015 folgten dann 2016 und 2017 die im Windmühlenweg, in der Waldstraße und in der Lutherstraße.

Neben der Hammermühle stehen in diesem Jahr zudem die Bushaltestellen bei Profiroll sowie in Schnaditz im Haushaltsplan der Kommune, die dafür aber eine hohe Förderung erhält. Ab 2019 soll dann auch in der Schmiedeberger Straße, in Tiefensee und am Roten Haus mit Rollator, aber auch mit Rollstuhl und Kinderwagen unkompliziert in den Bus ein- und ausgestiegen werden können.

