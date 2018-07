Authausen

Vier Tage lang malten die Viertklässler gemeinsam mit der Künstlerin Rita Weber aus Bad Düben daran. Das Bild schmückt nun ein Nebengebäude auf dem Areal zwischen der Grundschule Authausen und dem Hort. „Das ist ein Abschiedsgeschenk unserer Viertklässler, die nun unsere Schule verlassen werden“, erklärte die Lehrerin Carola Jakubczak.

Die Kinder lieben Märchen. Gemeinsam wurde nach märchenhaften Motiven gesucht, die auch gut in das ländlich geprägte Authausen passen. Schließlich entschied man sich für „Hans im Glück“. Während Rita Weber die Konturen vormalte, war es die Aufgabe der in kleinen Gruppen arbeitenden Kinder, die Motive mit Dispersionsfarbe zu kolorieren.

Das war etwas ganz anderes, an einer 6 mal 2,5 Meter großen Fläche zu arbeiten, als ein Bild auf einem Blatt Papier entstehen zu lassen. Man musste zum Beispiel aufpassen, dass die Farbe an der senkrechten Wand keine Nasen zieht. „Außerdem war es so warm im Freien, dass die Farbe am Pinsel schnell trocknete“, erzählte Rita Weber. Dennoch hatten alle ihren Spaß.

Von Heike Nyari