Hat Bad Düben Bock auf Glasfaser? Dienstag Info-Abend im Heide Spa

Bad Düben. Hat Bad Düben Bock auf Glasfaser? Um diese Frage geht es in den nächsten Wochen. Grundlegend ist Interesse da: Im Juli hat die Stadt eine Kooperationsvereinbarung mit der Glasfaser Deutschland GmbH unterzeichnet, die sich seit 2011 als Privatinvestor für die Verbesserung der Breitbandversorgung, vor allem in unterversorgten Regionen engagiert. Zudem ist Bad Düben eine von zehn Pilotgemeinden in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg, die mit Glaserfaser versorgt werden sollen.

Das kostet das neue Netz

Im Stadtgebiet Bad Düben und im Ortsteil Hammermühle können alle Haushalte bis Ende 2018/Anfang 2019 eine schnelle, auf purem Glasfaser basierende Internetverbindung mit bis zu 1 Gbit/Sekunde bekommen. Voraussetzung ist allerdings eine gewisse Akzeptanz in der Bevölkerung. 40 Prozent der Dübener müssen innerhalb von drei Monaten „Interesse bekunden und Verträge mit unserem Unternehmen abschließen“, so Regional-Manager Michael Kölling. Die Deutsche Glasfaser holt sich auch sogenannte „Multiplikatoren“ an die Seite, die in Vereinen, großen Behörden wie der Bundespolizei oder Betrieben wie Profiroll die Idee des schnellen Internets möglichst an viele Dübener vermitteln können. In der Altstädter Straße wird es ein Servicebüro geben. Erste Eckdaten sind bereits bekannt: Für den 100-, 200- oder 500- Mbit-Anschluss sind im ersten Jahr 24,99 Euro im Monat zu zahlen. Danach kosten Telefon und Internet 44,99, 49,99 oder 79,99 Euro. Der 1 Gbit-Anschluss kostet erst 104,99 Euro, danach 159,99 Euro. Der an sich ab 750 Euro teure Anschluss ist innerhalb der jetzt beginnenden Interessensabfrage bis 6. Februar kostenfrei.

Am Dienstag, 14. November, findet im Heide Spa ab 19 Uhr eine Infoveranstaltung statt. Interessierte Bürger sind eingeladen.

Von Kathrin Kabelitz