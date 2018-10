Schwemsal/Bad Düben

Die meterhohen Qualmwolken waren bis weit nach Bad Düben zu sehen: Ein Großbrand in einem Einfamilienhaus in Schwemsal hat am Montag Nachmittag auch die Dübener Wehr auf den Plan gerufen. Verletzt wurde niemand, doch der Brand war schwierig zu bekämpfen. Laut Einsatzbericht wurde die Dübener Wehr gegen 15.15 Uhr alarmiert und sollte Amsthilfe für die Feuerwehren der Gemeinde Muldestausee leisten. „Als wir an der Einsatzstelle eintrafen brannte das Gebäude in Teilbereichen in voller Ausdehnung“, heißt es im Bericht.

Quelle: Feuerwehr Bad Düben

Schweres Atemgerät nötig

Die Brandbekämpfung gestaltete sich problematisch, da das Dach aus Pappschindeln das Löschwasser abperlen ließ. Zudem war der Wasservorrat im Lösch- und Dorfteich bald erschöpft – aufwendige Schlauchleitungen waren nötig, um einen Hydranten anzuzapfen. Die Dübener Wehr setzte zur Brandbekämpfung über das Dach zudem eine Drehleiter ein. Die Kameraden mussten bei den erschwerten Löscharbeiten teils schweres Atemgerät tragen. Nach etwa drei Stunden konnten die Kräfte der Feuerwehr Bad Düben gegen 18 Uhr aus dem Einsatz heraus gelöst werden.

Der Hausbrand am Ortseingang von Schwemsal Quelle: Google Maps

Feuerwehr hielt Nachtwache

Der Einsatzleiter der Feuerwehr Muldestausee hatte gegen 22.30 Uhr die eigentlichen Löscharbeiten für beendet erklärt. Laut einem Bericht der „Mitteldeutschen Zeitung“ hielten Kameraden aus Friedersdorf Nachtwache. Allerdings machten am Dienstag Glutnester der Feuerwehr weiterhin zu schaffen. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.

