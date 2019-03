Bad Düben

Die Mädchen und Jungen der Bad Dübener Heide-Grundschule erleben derzeit einen ganz besonderen Unterricht. Denn statt Mathe und Deutsch dürfen die Viertklässler auf dem Drahtesel herumfahren. Wie in jedem Frühjahr steht die Fahrradprüfung auf dem Stundenplan. Dafür haben sich die Verantwortlichen besondere Lehrer ins Haus geholt.

Polizisten als Fahrrad-Lehrer

Rolf Liebke und Tino Koy vom Fachbereich Prävention der Polizeidirektion Leipzig pauken in diesen Tage mit den Schülern das Fahrradfahren im Straßenverkehr. Noten gibt es dafür nicht, aber bei erfolgreichem Abschneiden den Fahrradpass. Fast alle Schüler nehmen Jahr für Jahr an der Radfahrausbildung teil. Denn sie hat mittlerweile in den Stundenplänen der meisten Grundschulen ihren festen Platz.

In den ersten drei Jahren geht es um die Fahrrad-Theorie

In Bad Düben werden die Schüler in den ersten drei Schuljahren schrittweise ans richtige Radeln herangeführt. Erst in der 4. Klasse geht es an die theoretische und praktische Radfahrprüfung. „Den theoretischen Teil behandeln wir im Rahmen unseres Sachkunderunterrichtes. Danach gibt es eine schriftliche Prüfung. Nur wer diese besteht, darf auch den praktischen Teil absolvieren“, erklärte Lehrerin Claudia Wittig.

Die ersten praktischen Übungen wurde noch auf dem Schulhof gemacht. In der verkehrsberuhigten 30 km/h-Zone im Windmühlenweg mussten die Viertklässler sich dann im realistischen Straßenverkehr beweisen. „Alle haben ihre Sache sehr gut gemacht und sich den Fahrradpass wirklich verdient“, war Polizist Tino Koy zufrieden.

Von Steffen Brost