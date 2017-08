Heide Spa Bad Düben: Jeder neue Azubi hat seinen eigenen Paten

Bad Düben. Drei junge Frauen und ein junger Mann haben ihre Ausbildung im Heide Spa Hotel & Resort in Bad Düben begonnen. „Uns ist es wichtig, dass sich unsere Auszubildenden vom ersten Tag an wohlfühlen und sich als vollwertige Teammitglieder sehen“, sagt Geschäftsführer Ole Hartjen. Aus diesem Grund stellt er jedem Azubi einen erfahrenen Paten zur Seite, der während der Ausbildungszeit und ganz besonders jetzt am Anfang mit Rat und Tat zur Seite steht.

„Aktiv mitmachen statt nur über die Schulter schauen“, so lautet das Motto von Ole Hartjen. „Unsere Azubis werden nach und nach mehr Verantwortung übernehmen, um anschließend mit fundiertem Fachwissen und jede Menge Selbstvertrauen ins Berufsleben zu starten“, weiß der erfahrene Hotelier und Gastronom. Sein Unternehmen ist dabei ein idealer Ausbildungsbetrieb, der die Vielfalt des Gastgewerbes abdeckt.

Bevor der Ernst des Alltages startet, konnten sich die Auszubildenden bei einem Kennenlerntag mit ihren neuen Kollegen und dem Haus vertraut machen. Darja Koslow, angehende Restaurantfachfrau, kennt sich mittlerweile schon gut aus. Die 20-jährige Bad Dübenerin arbeitet seit März aushilfsweise in den Restaurants. Zusammen mit der 16-jährigen Isabell Semmler, die für ihre Ausbildung nach Bad Düben gezogen ist, unterstützt sie Restaurantleiter Thomas Leppich und sein Team.

Auch die Küche erhält Verstärkung. Der 17-jährige Steve Pöhl, der auch in seiner Freizeit gern am Herd steht, beginnt eine Ausbildung zum Koch. Mit Klaus-Peter Kablau hat er einen erfahrenen Lehrmeister. Dem Küchendirektor liegt eine professionelle Ausbildung am Herzen. „Nur mit guten Fachkräften können wir auch in Zukunft den ausgezeichneten Service leisten“, weiß Kablau.

Die Hotelrezeption kann sich mit der 16-jährigen Josephin Fischer, die eine Ausbildung als Hotelfachfrau beginnt, über Nachwuchs freuen. Im Oktober ergänzt dann eine BA-Studentin das Team von Rezeptionsleiter Daniel Stockmann. Auch für das kommende Jahr können sich interessierte Berufseinsteiger für einen Ausbildungsplatz bewerben. Weitere Informationen unter Tel. 034243 33643, Internet www.heidespa.de

Von LVZ