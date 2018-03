Heide Spa in Bad Düben will 1,7 Millionen Euro in die Modernisierung stecken

Bad Düben. Das Kurzzentrum Heide Spa in Bad Düben soll in den nächsten Jahren zur multifunktionalen Freizeiteinrichtung umgebaut werden. Rund 1,7 Millionen Euro werden in die Modernisierung investiert. „Wir müssen in die Substanz investieren, damit wir in den nächsten 20 Jahren weiter konkurrenzfähig sind“, sagt Geschäftsführer Ole Hartjen.

Kapazitätsprobleme von Beginn an

Im Fokus dabei steht vor allem die Erweiterung und Sanierung der Bade- und Saunalandschaft. Seit der Eröffnung gebe es Kapazitätsprobleme, es herrsche kein Wohlfühlklima mehr, so Hartjen. Gebaut werden soll nun ein neues Ruhe- und Liegehaus – allein das kostet bereits eine Million Euro. Geplant sind aber noch weitere Vorhaben, so sollen das Kinderbecken und der Kassenbereich mit Verkaufsshop neu entstehen. Handlungsbedarf gibt es in puncto Kapazitäten auch im Wellness- und Beauty-Bereich, die Behandlungskabinen seien bisher nicht renoviert worden. „Wir haben jetzt schon Wartezeiten bis zu drei Monaten“, sagt Hartjen. All das gewinnt umso mehr an Bedeutung, da die Hotel-Auslastung weiter hoch ist. Auch mit den 23 neuen Zimmern, die seit Februar buchbar sind, liege diese weit über 80 Prozent. Modernisiert werden soll zudem das Wegeleitsystem.

Fördermittel werden beantragt

In den nächsten 14 Tagen sollen für diese Vorhaben Mittel aus der Förderrichtlinie Infra zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur des sächsischen Wirtschaftsministeriums beantragt werden. Bis zu 90 Prozent sind möglich. Dazu muss der Gesellschaftervertrag angepasst werden. Nach dem nordsächsischen Kreistag hat nun auch der Bad Dübener Stadtrat einer Änderung des Gesellschaftervertrages und der damit notwendigen verbundenen Verlängerung einer Nachschussverpflichtung bis maximal 345 000 Euro bis Ende 2035 zugestimmt. Die 345 000 Euro pro Jahr bringen Landkreis, Stadt und Sparkasse als Gesellschafter im Verlustfall für den Betrieb von Bad, Sauna und Vitalcenter im Heide Spa auf.

Von Kathrin Kabelitz