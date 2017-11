Heidegrundschüler erleben schräge Geschichten in der Bibliothek in Bad Düben

Bad Düben. Tolle Stimmung am Mittwoch in der Bibliothek in Bad Düben: Die Einrichtung nimmt am Projekt „Kilian für Kinder mit Deutsch als Fremdsprache (DaZ)“ teil. Kilian ist die Kurzfassung für „Kinderliteratur anders“ und so lud die Bibliothek die Erst- und Zweitklässler der Bad Dübener Heide-Grundschule zum Märchen von „Hans im Glück“ in die Seniorenbegegnungsstätte ein. Doch die Geschichte wurde nicht so einfach nur vorgelesen, sondern in ganz besonderer Form dargestellt. Dafür hatte die Bibliothek Schauspieler Larsen Sechert vom Knalltheater Leipzig geholt. Und der erzählte die Geschichte mit viel Gestik, Mimik, schrägen Tönen und jeder Menge Spaß.

Hans sucht das Rumpelstilzchen

Die Mädchen und Jungen erfuhren, dass Hans auf seiner Wanderung ein Mädchen im Schlossverlies findet. Die soll Taschentücher zu Geldscheinen spinnen. Dabei kann ihr aber nur einer helfen: Rumpelstilzchen. Den muss er nun finden. Gemeinsam mit den Kindern macht sich Hans auf die Suche nach ihm. „Eine tolle Geschichte. Auch für unser Schüler mit Deutsch als Fremdsprache war die Geschichte sehr gut zu verstehen, weil sie nicht so sprachlastig war“, sagte Lehrer Hanno Lindner.

Aktuell lernen neun Mädchen und Jungen aus der ersten und zweiten Klasse zusätzlich jeden Tag zwei bis drei Stunden Deutsch als Fremdsprache. Solche lustigen Geschichten helfen dabei ganz gut.

Von Steffen Brost