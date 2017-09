Heidekraut-Flächen:

Dübener Heide. Am 3. Oktober wird auf Heidekrautflächen im Naturpark Dübener Heide „entkusselt“. So wird das Entfernen von jungen Bäumen und Sträuchern bezeichnet – und zwar auf den Arealen, auf denen das Heidekraut in der Naturparkregion wächst und das sich ohne junge Birken, Kiefern und Co. nun mal ungehinderter entfalten kann. Junge Kiefern, Birken und Aspen werden mit der Motorkettensäge oder einer Astschere abgeschnitten und von der Fläche entfernt. Live erleben und mitmachen können Interessierte dies am Tag der Deutschen Einheit im Authausener Wald – und das bereits zum vierten Mal. Am 7. Oktober findet eine zusätzliche Veranstaltung bei Bad Schmiedeberg statt.

Hoher ökologischer Wert

Der Naturpark Dübener Heide ist mit über 40 000 Hektar das größte zusammenhängende Waldgebiet im mitteldeutschen Flachland. Selten und damit besonders wertvoll sind dabei mit Heidekraut (Calluna vulgaris) bestandene Offenflächen. Neben dem hohen ökologischen Wert für Vögel, Insekten und Reptilien sind Heideflächen für das Landschaftsbild entlang von Wander-, Rad- und Reitwegen prägend. Für die Imkerei liefern sie zudem den begehrten Heidehonig.

Als Halbkulturform durch Landschaftsnutzung entstanden, bedarf Heidekraut einer beständigen Pflege. Insbesondere müssen eindringende Gehölze regelmäßig entfernt werden. Sofern eine Beweidung mit Schafen nicht möglich ist, bleibt vorerst nur die aufwendige manuelle Entnahme der sukzessiv aufwachsenden Gehölze.

Treff ab 9 Uhr am NaturparkHaus in Bad Düben, dann gemeinsame Abfahrt in den Authausener Wald. Anmeldung ist notwendig per Mail unter engagement2020@naturpark-duebener-heide.com. Mitzubringen sind festes Schuhwerk und wetterfeste Kleidung.

Von lvz